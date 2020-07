Tuyên án tử hình bị cáo người Đài Loan vận chuyển hơn 317 kg ma túy

Trước khi bị bắt, Chen Tsen Wei từng 2 lần vận chuyển ma túy từ VN về Đài Loan trót lọt.

Tuy nhiên, khi đến khu vực vòng xoay An Sương, xe của Chen Tsen Wei bị Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM và Tổ công tác 363 Công an TP.HCM ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Sau đó, Chen Tsen Wei nói không mở được thùng; đồng thời đưa tiền hối lộ nhưng cảnh sát không nhận, nên bỏ chạy. Chen Tsen Wei bị bắt giữ, còn Yen Yung Chu chạy thoát, hiện chưa bắt được.