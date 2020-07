Tuyên tử hình một bị cáo người Đài Loan vận chuyển hàng trăm kg ma túy

Khoảng tháng 2.2019, Chen Tsen Wei tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam để vận chuyển ma túy cho Yen Yung Chu. Chen Tsen Wei và Yen Yung Chu cùng lái xe tải đi lấy khoảng 100 - 200 kg ma túy chở về kho ở P.Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cất giấu.

Sau đó Chen Tsen Wei và Yen Yung Chu đóng số ma túy này vào các thùng giấy rồi chuyển đến 1 khách sạn thuộc Q.10, TP.HCM giao cho Yu Chi Fu (quốc tịch Đài Loan). Yu Chi Fu chuyển số ma túy trên đến kho ở xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM. Tại đây, các đối tượng cất giấu ma túy trong các bao bì, túi trà rồi bỏ lẫn trong các bao tải hạt nhựa.

Nhóm này thuê người làm thủ tục xuất 4 container hạt nhựa đi Đài Loan. Công an TP.HCM đã thông báo cho cảnh sát Đài Loan kiểm tra các container trên. Tuy nhiên kết quả kiểm tra 3/4 container nghi vấn không phát hiện ma túy; 1 container còn lại đã được nhận hàng trước khi cảnh sát Đài Loan nhận được thông tin.

Đến tháng 3.2019, Chen Tsen Wei tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27.3, bị cáo cùng Yen Yung Chu (đang bỏ trốn) lái xe tải nhỏ đến kho cất giấu ma túy ở tỉnh Bình Dương để lấy "hàng" chở về kho ở xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn giao cho Yu Chi Fu.

Tuy nhiên, khi đến khu vực vòng xoay An Sương, xe của Chen Tsen Wei bị Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM và Tổ công tác 363 Công an TP.HCM ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Sau đó, Chen Tsen Wei nói không mở được thùng; đồng thời đưa tiền hối lộ nhưng cảnh sát không nhận, nên bỏ chạy. Chen Tsen Wei bị bắt giữ, còn Yen Yung Chu chạy thoát, hiện chưa bắt được.