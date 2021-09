Tuyên án tử hình kẻ nổ súng vào ngực thiếu tá công an

Ngày 24.9, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 4 bị cáo gây ra vụ nổ súng khiến một thiếu tá công an hy sinh

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khoảng 20 giờ ngày 6.2, thiếu tá Vi Văn Luân và 4 cán bộ công an của Công an xã Mường Chanh, Công an xã Mường Lý (đều thuộc H.Mường Lát) và Công an H.Mường Lát (Thanh Hóa) đi tuần tra vũ trang dọc QL16.

Khi đến địa phận bản Mau (xã Mường Lý, H.Mường Lát), tổ công tác phát hiện Sùng A Chía (41 tuổi) và Sùng A Tông (30 tuổi, đều ngụ H.Mường Lát) cầm theo súng đang đứng trên đường. Tổ công tác nghi vấn các đối tượng có hành vi liên quan đến vận chuyển, mua bán ma túy nên tiến hành kiểm tra theo quy định

Người thân đau xót trước sự hy sinh của thiếu tá Vi Văn Luân NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Thiếu tá Vi Văn Luân là người đi trước, khi gần tiếp cận được các đối tượng bất ngờ bị Sùng A Chía cầm súng bắn thẳng vùng ngực, khiến thiếu tá Luân trúng đạn , gục tại chỗ.

Nghe tiếng súng và nghĩ rằng đồng bọn bị vây bắt, Phàng A Páo (27 tuổi) và Thào A Minh (21 tuổi, đều ngụ H.Mường Lát; đồng bọn của Chía và Tông) đã chạy đến gần khu vực xảy ra vụ việc rồi nổ súng bắn vào tổ công tác, để yểm trợ cho Chía và Tông thoát thân. Sau đó, cả 4 nghi phạm đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thiếu tá Vi Văn Luân được đồng đội và người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên hy sinh vào tối cùng ngày.

Người dân tiễn đưa thiếu tá Vi Văn Luân NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an H.Mường Lát đã lần lượt bắt giữ 4 nghi phạm để điều tra về tội giết người.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Vụ án xảy ra tại địa bàn huyện miền núi, gây hoang mang trong dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.