Tuyên án tử hình kẻ sát hại sư trụ trì chùa Quảng Ân ở Bình Thuận

Liên quan vụ án giết người, cướp tài sản, xảy ra tại chùa Quảng Ân (cũ, thuộc thị trấn Tân Nghĩa, H.Hàm Tân, Bình Thuận), hội đồng xét xử sau gần một buổi chiều nghị án, đã tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Tâm 18 năm tù về tội cướp tài sản; tử hình về tội giết người. Tổng cộng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tâm là tử hình.

Bản án thích đáng cho kẻ sát hại sư trụ trì chùa Quảng Ân

Tòa nhận định, hành vi của bị cáo sát hại vị sư Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 57 tuổi, trụ trì chùa Quảng Ân cũ) và chị Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, trú Tân Nghĩa, H.Hàm Tân, một phật tử của chùa Quảng Ân) và làm tàn phế nạn nhân Nguyễn Thị Phượng (mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Bảo Yến) là hành vi đặc biệt nguy hiểm. Nạn nhân Nguyễn Thị Phượng không tử vong là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Hung thủ đã cố ý vào nơi ở của nạn nhân để cướp của, sát hại nạn nhân. Hành vi của bị cáo không chỉ độc ác, mà là hành vi vô đạo đức. Do vậy phải loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn để răn đe giáo dục chung.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm nghe tòa tuyên án Ảnh: Quế Hà

Như Thanh Niên đã đưa tin , chiều ngày 23.3, người dân phát hiện vị sư Thích Nguyên Lộc và Nguyễn Thị Bảo Yến tử vong trong phòng của nạn nhân. Bên cạnh là bà Nguyễn Thị Phượng vẫn còn sống, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đã tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Tâm 18 năm tù tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng cộng hình phạt là tử hình. Ảnh: Quế Hà

Được sự hỗ trợ của Bộ Công an, Công an Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Thanh Tâm tại một nhà trọ ở TP.HCM sau 2 ngày gây án; sau đó đưa về Bình Thuận phục vụ công tác điều tra.

Do là phật tử của chùa và có quen biết với nạn nhân, do thiếu nợ nên Tâm đã nảy ra ý định cướp tài sản. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, phát hiện mẹ con bà Phượng cũng đang ở trong phòng ngủ của vị sư Thích Nguyên Lộc, nên hung thủ đã ra tay sát hại cả mẹ con bà Phượng, rất may bà Phượng thoát chết, nhưng để lại thương tật trên 50%.

Nạn nhân Nguyễn Thị Phượng (trái) phải có người hỗ trợ khi đến tòa Ảnh: Quế Hà

Đây là vụ án giết người gây rúng động và hoang mang dư luận, vì nạn nhân là người tu hành, có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của rất đông người dân ở địa phương. Phiên tòa hôm nay có rất nhiều người là phật tử của chùa Quảng Ân đến tham dự.