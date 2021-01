Tuyên án tử hình kẻ truy sát gia đình vợ cũ ở Hà Tĩnh

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, Hải quê Nghệ An, kết hôn với chị Bùi Thị Dung (38 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) năm 2007 và có một con chung. Sau đám cưới, Hải được nhà vợ cho mượn mảnh đất bên cạnh để xây nhà sinh sống. Năm 2020, Hải và chị Dung ly hôn. Bị cáo Hải sau đó đưa con trai đi thuê nhà trọ, chị Dung ra Hà Nội làm việc.

Sáng 28.9.2020, Hải gọi điện cho bà Vân, đề nghị đến lấy tiền nhưng bà Vân từ chối, do con gái ở Hà Nội chưa về. Nghĩ rằng bị lừa, 13 giờ cùng ngày, Hải bỏ dao trong cốp xe máy rồi đến nhà bà Vân và cãi vã với bà cùng 2 con gái của bà này là chị Bùi Thị Nhung (48 tuổi) và chị Bùi Thị Huỳnh (42 tuổi). Sau đó, Hải lấy dao trong xe máy truy sát 3 người , khiến chị Nhung và chị Huỳnh tử vong, bà Vân bị thương, tổn hại sức khỏe 8%. Đến 18 giờ cùng ngày, Hải bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ tại TT.Hưng Nguyên (H.Hưng Nguyên, Nghệ An), cách hiện trường vụ án khoảng 70 km.