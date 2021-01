Tuyên tử hình kẻ truy sát gia đình vợ cũ vì mâu thuẫn chia tiền

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, Hải quê ở tỉnh Nghệ An, kết hôn với chị Bùi Thị Dung (38 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, P.Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) vào năm 2007 và có một con chung. Sau đám cưới, Hải được nhà vợ cho mượn mảnh đất bên cạnh để xây nhà sinh sống.

Đến đầu tháng 9.2020, ngôi nhà mà vợ chồng ở Hải sinh sống trước đây thuộc diện phải giải tỏa để làm đường và được đền bù với số tiền hơn 216 triệu đồng. Số tiền này được bà Nguyễn Thị Vân (72 tuổi, mẹ chị Dung) đi nhận. Nghe tin, Hải đã đến gặp bà Vân để thỏa thuận chia tiền đền bù và được mẹ vợ cũ thống nhất chia đôi.

Sáng ngày 28.9.2020, Hải gọi điện thoại cho gia đình bà Vân để yêu cầu gặp mặt chia tiền. Tuy nhiên, phía gia đình vợ cũ nhất quyết phải đợi được chị Dung từ Hà Nội về mới thực hiện. Nghe vậy, Hải nghĩ rằng đã bị lừa nên vô cùng tức giận.

Đến 13 giờ cùng ngày, Hải bỏ con dao trong cốp xe máy rồi đi thẳng đến nhà bà Vân để phân chia tiền bạc. Khi đến nơi, Hải thấy bà Vân đang ở trong nhà cùng 2 người con gái là chị Bùi Thị Nhung (48 tuổi) và chị Bùi Thị Huỳnh (42 tuổi). Tại đây, Hải cùng mẹ con bà Vân tiếp tục thỏa thuận chia tiền, song không tìm được tiếng nói chung nên hai bên xảy ra cãi vã.

Đến 18 giờ cùng ngày, Hải bị Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ tại TT.Hưng Nguyên (H.Hưng Nguyên, Nghệ An; cách hiện trường vụ án khoảng 70 km) khi đối tượng này vừa xuống xe khách. Đến ngày 30.9, kẻ truy sát gia đình vợ cũ bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội giết người.