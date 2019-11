UBKT Đảng ủy Công an Lâm Đồng kiểm tra vi phạm của đại úy Nguyễn Minh Tiến

Ngày 14.11, một lãnh đạo Công an Lâm Đồng xác nhận UBKT Đảng ủy Công an Lâm Đồng vừa ra Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đại úy Nguyễn Minh Tiến . Ông Tiến hiện là đảng viên thuộc Chi bộ 6, Đảng bộ cơ sở Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an Lâm Đồng.