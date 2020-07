UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo công an điều tra vụ phá rừng Thượng Sơn

Ngày 30.7, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết trước đó ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã có ý kiến bằng văn bản, giao Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo Công an H.Tây Sơn điều tra, xử lý nghiêm các nghi can phá rừng tại tiểu khu 235, thuộc thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận (H.Tây Sơn, Bình Định).