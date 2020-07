Quảng Nam: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Bắc Trà My bị 'dọa giết' cùng hai con

Sáng 29.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Công Lý, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, ông đã gửi công văn đề nghị Công an H.Bắc Trà My vào cuộc điều tra, truy tìm người gọi điện đe dọa giết ông cùng hai con của ông.

Theo ông Lý, ngày 7.7.2020, có số điện thoại lạ gọi liên tục vào số máy của ông tới 5 lần, trong đó, có 4 cuộc ông không nghe máy và cuộc cuối cùng ông đã nghe máy. Khi ông nghe máy thì người bên kia đầu dây là nam giới nói giọng người Quảng Nam với nội dung đe dọa: “Mày coi chừng tính mạng của mày và hai đứa con mày”.

Cung theo ông Lý, bản thân ông không hề xích mích với ai. Từ khi nhận chức Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Bắc Trà My, ông cũng chỉ đạo nhân viên truy bắt các vụ phá rừng và không biết có đụng chạm đến quyền lợi của ai hay không.

“Họ điện tới dọa vậy chứ lý do vì sao thì họ không nói. Sau cuộc điện thoại đó đến nay chưa thấy cuộc gọi nào gọi tới có nội dung đe dọa như trên”, ông Lý thông tin thêm.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở NN-PT-NT tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra, xử lý nghi phạm hăm dọa công chức Kiểm lâm.

Theo vị này, qua theo dõi tình hình, Hạt Kiểm lâm H.Bắc Trà My đã tổ chức triển khai quyết liệt công tác tuần tra, truy quét, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm luật Lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn huyện.

“Việc các nghi phạm gọi điện đe doạn tính mạng ông Lý và 2 con của ông Lý sẽ làm ảnh hưởng đến tư tưởng của ông Lý và công chức, người lao động Hạt Kiểm lâm H.Bắc Trà My trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao nói chung và gia đình ông Lý nói riêng”, vị lãnh đạo Sở NN-PT-NT tỉnh Quảng Nam nói.

Trong khi đó, thượng tá Phan Thanh Tuấn, Trưởng Công an H.Bắc Trà My cho biết, cho biết đơn vị đã nhận được văn bản của ông Trần Công Lý, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện này về vấn đề có người gọi điện “dọa giết” ông cùng hai con.

Theo thượng tá Tuấn, công an huyện đã vào cuộc điều tra, xác minh thì thuê bao gọi đến số máy ông Lý rồi dọa giết là sim rác nên không thể xác định được chủ sở hửu. Hiện tại Công an H.Bắc Trà My đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.