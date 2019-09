Chồng đánh vợ gãy mũi trước mặt con: Chỉ bị xử phạt hành chính

Đánh vợ gãy mũi chỉ bị xử phạt hành chính!

Theo đó, người chồng có thể bị xử phạt hành chính số tiền từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng (theo Nghị định 167/2013). Giải thích về tỉ lệ tổn thương cơ thể là 9% nhưng cũng không khởi tố về tội Hành hạ người khác, đại diện Công an Q.Bình Tân cho biết: "Để khởi tố về tội hành hạ người khác, hành vi đánh người khác phải là hành vi lặp đi lặp lại, trong một thời gian nhất định. Còn trong sự việc này, người vợ chỉ có bằng chứng về việc chồng đánh mình gãy mũi nên cơ quan cảnh sát điều tra không thể khởi tố".

Cụ thể, theo quả giám định, chị T. bị chấn thương gãy xương mũi đã được điều trị, hiện không còn dấu vết thương tích bên ngoài, tình trạng ổn định. Thương tích do vật gây tác động gây ra, không nguy hiểm đến tính mạng. Than đau đầu khi vào viện, không ghi nhận bất thường trên lâm sàng và cận lâm sàng lúc vào viện và khi đến giám định, ổn. Không đủ cơ sở nhận định hung khí. Tỉ lệ tổn thương có thể do thương tích gây nên hiện tại là 9%.

Đánh vợ gãy mũi trước mặt con