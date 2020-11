UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng Covid-19

UBND TP.HCM vừa có thông báo thống nhất đề xuất của Sở LĐ-TB-XH TP về việc hỗ trợ cho gần 27.500 lao động không có giao kết hợp đồng lao động (tức lao động tự do) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.

Theo đó, UBND TP giao UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm xác định đúng đối tượng, thống kê, lập danh sách cụ thể gửi về Sở LĐ-TB-XH TP. Đồng thời giao sở này làm đầu mối theo dõi tổng hợp danh sách các quận, huyện gửi về, chuyển Ủy ban MTTQ VN TP.HCM để triển khai chi từ nguồn quỹ; hướng dẫn các quận - huyện về trình tự thủ tục thực hiện theo quy định. UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện.

Trước đó, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ và số lượng người lao động tự do là những người không được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, có việc làm bấp bênh, thường không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản đảm bảo an sinh xã hội; người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu. Sở cho biết qua khảo sát ban đầu, TP có 27.342 lao động tự do (trong đó có 6.671 người ngoại tỉnh). Kinh phí dự toán hỗ trợ hơn 27 tỉ đồng. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người. Để nhận hỗ trợ, người lao động phải đảm bảo không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo TP (dưới 3 triệu đồng/người/tháng); cư trú hợp pháp tại địa phương; có công việc thuộc lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động trong tháng 4.2020 bao gồm tại cơ sở làm đẹp; các tụ điểm vui chơi, giải trí; các điểm du lịch; cơ sở kinh doanh thể thao; tại bến xe, làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải hành khách công cộng...