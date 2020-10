Ứng cứu tàu vỏ thép bị sóng lớn đánh trôi dạt vào vùng biển Đà Nẵng

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 21.10, Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận được tin báo của người dân về việc có một chiếc tàu vỏ thép bị sóng đánh trôi dạt vào vùng biển P.Khuê Mỹ, đoạn trước khu nghỉ dưỡng Furama Resort (Q.Ngũ Hành Sơn).

Thượng tá Phạm Tấn Quốc, Phó trưởng Công an Q.Ngũ Hành Sơn cho biết đã chỉ huy Tổ cứu nạn đến hiện trường, trên tàu không có người, không rõ chủ phương tiện.

Lúc này nước biển đang rút nhanh, tàu vỏ thép có nguy cơ bị kéo ra khơi và dễ bị đánh chìm , nên lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng tháo hết dây neo trong trục, cố định vào vị trí trong bờ.

Sau đó, công an quận phối hợp Đồn Biên phòng Non Nước kéo tàu vào khu tránh trú và neo đậu đảm bảo an toàn.

Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Non Nước xác minh làm rõ chủ tàu vỏ thép. Được biết trong đợt mưa bão vừa qua, TP.Đà Nẵng có 4 tàu cá và 1 ca nô du lịch bị đánh chìm, cùng 1 tàu chở hàng bị mắc cạn.