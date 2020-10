Những người quả cảm giải cứu 18 hành khách trên xe giữa dòng lũ cuốn

Đến 1 giờ 18 phút ngày 19.10, Công an H.Bố Trạch nhận được tin báo và ngay sau đó đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ đến ngay hiện trường cứu hộ , đồng thời huy động tối đa lực lượng ứng trực tại công an huyện, gồm 100 cán bộ chiến sĩ cùng 5 xe ô tô và các trang thiết bị cứu hộ đến hiện trường.

Kể lại với PV Thanh Niên , một cán bộ CSGT thuộc Công an huyện cho hay, chiếc xe dừng ngay giữa dòng nước lũ chảy xiết, may mắn là không bị lật. Mất một thời gian khá lâu, lực lượng cứu hộ mới tìm ra vị trí chiếc xe, lúc ấy xe bị trôi đi xa và nằm giữa rừng cao su tối mù mịt.

Vị CSGT này kể tiếp, khi tìm ra thì mọi người trên xe đều không bị thương, nhưng tâm lý hoảng loạn. Tổng cộng có khoảng 200 người tham gia giải cứu.

Khoảng cách từ bờ đất ra chiếc xe tầm 30 m nhưng nước lũ chảy rất xoáy. Đây là trở ngại rất lớn cho việc giải cứu. Giữa biển nước đang chảy xiết, với dây thừng, áo phao, phao cứu sinh, lực lượng cứu hộ đã tổ chức đưa người sang chiếc xe khách để tiếp cận, sau đó cột dây neo rồi chuyển người trên xe qua bờ bên này.

Một cán bộ tham gia giải cứu kể: “Người đầu tiên đưa ra và lội qua là đàn ông. Vì chưa có kinh nghiệm và tâm lý hoang mang nên rất mất sức. Đến người thứ 2 là phụ nữ thì lại không rành nên kéo vất vả vì chị này cứ đu bám vào dây neo. Những người còn lại thì quen dần, tâm lý cũng vững hơn”.

Hồi hộp nhất là đến khoảnh khắc giải cứu bé gái 2 tuổi. “Chúng tôi cử hai người là ông Dương Trọng Đoàn, bảo vệ dân phố và anh Đặng Quang Khải, cán bộ Công an TT.Nông trường Việt Trung cùng đưa cháu qua. Theo đó, để cháu trong ba lô cho một người mang sau lưng, người còn lại bơi theo cùng đỡ cái ba lô”, vị này kể tiếp.

Suốt cả một đêm dài, đến gần 5 giờ sáng thì đưa được người cuối cùng lên bờ. Khi đã an toàn, mọi người bắt đầu đưa đồ lên. Sau đó, đưa 18 người về trạm xá Nông trường Việt Trung; may mắn là không có ai bị thương. Khoảng 7 giờ sáng, nước xuống dần, lực lượng cứu hộ tổ chức đưa hành lý cá nhân từ xe về. Sau đó nhà xe điều xe khác đưa tất cả hành khách quay lại hiện trường, cùng với lực lượng cứu hộ chuyển đồ lên xe.

Khi được hỏi cảm giác về cuộc giải cứu đặc biệt trên, một cán bộ Công an H.Bố Trạch chia sẻ: “Giữa đêm trời mưa rất to, nước chảy tràn lên rừng cao su nên bùn lún; thực sự ban đầu, tâm lý lực lượng cứu hộ cũng hoang mang chứ đừng nói những người ngồi trên xe. Nhưng mọi thứ đều an toàn. Khó nhất là công tác chuẩn bị, cái đầu tiên mà suôn sẻ thì dễ hơn cho những lần sau. Chúng tôi huy động lực lượng đông , mỗi người mỗi tay, làm đủ thứ việc. Anh em nhiệt tình và nói thật là rất may mắn”.