Công an Hà Tĩnh vượt lũ đưa bệnh nhân, sản phụ đi bệnh viện

Một số bệnh nhân cần nhập viện để điều trị nhưng không có cách nào để di chuyển được. Trước tình hình này, lực lượng Công an TP.Hà Tĩnh đã dùng xe chuyên dụng và xe tải chở một số bệnh nhân vào viện.

“Như trường hợp ông Hồ Văn Lợi 70 tuổi ở TP.Hà Tĩnh bị bệnh suy nhược cơ nhiều năm. Sáng nay, ông Lợi khó thở nhưng nhà đã bị ngập, đường vào bệnh viện đã biến thành sông nên người thân không thể đưa đi cấp cứu. Rất may, lực lượng Công an TP.Hà Tĩnh đã có mặt đưa ông đến cấp cứu kịp thời”, ông Hào nói.

Cũng trong sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tâm (trú tại TT.Lộc Hà, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) trở dạ giữa mưa lũ. Người thân sản phụ này gọi thuê xe taxi và xe cứu thương chở đi bệnh viện nhưng đường ngập sâu nên bị từ chối. Chồng sản phụ Tâm đã gọi điện cầu cứu Công an H.Lộc Hà.

Công an TP.Hà Tĩnh dùng xe chuyên dụng chở bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu

Một cán bộ Công an H.Lộc Hà cho biết, đơn vị đã cử các chiến sĩ dùng ca nô đưa sản phụ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sinh nở và chị này đã "mẹ tròn con vuông”. Theo vị cán bộ, chiều 18.10, Công an H.Lộc Hà cũng huy động xe chở một sản phụ ở xã Hộ Độ (H.Lộc Hà) vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sinh con an toàn.