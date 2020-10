Ứng phó bão số 7: Thanh Hóa phát lệnh cấm biển

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các địa phương sẵn sàng các phương án sơ tán dân đối với với vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở... Đối với thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và huyện phải chủ động đến các địa bàn được phân công để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão số 7.

Đặc biệt, các địa phương không được để người dân ở lại trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản; tổ chức hướng dẫn đảm bảo an toàn cho khách du lịch dọc các huyện ven biển, các hoạt động kinh tế trên biển, ven biển. Đồng thời, tổ chức cấm biển từ 19 giờ hôm nay, 13.10, cho đến khi bão suy yếu và tan dần.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 14 giờ ngày 13.10, tất cả 7.211 phương tiện nghề cá của tỉnh Thanh Hóa đều đã nắm được thông tin về bão số 7, không có tàu thuyền nào bị mất liên lạc.

Trong đó, có 7.000 phương tiện (với 25.378 lao động) đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Riêng 211 phương tiện còn lại đang trên đường vào bờ, hoặc vào nơi tránh trú an toàn ở các địa phương khác, và đều giữ liên lạc với đất liền.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 7 và dải hội tụ nhiệt đới nên từ ngày 14 - 16.10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt.