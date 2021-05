Ứng phó mầm bệnh xâm nhập cộng đồng: Làm gì khi không xác định chính xác F0?

Ngày 3.5, Đà Nẵng phát hiện ca mắc cộng đồng đầu tiên trong đợt dịch này, đó là nam bệnh nhân (BN) 2982 (28 tuổi, nhân viên khách sạn Phú An, Đà Nẵng). BN 2982 được phát hiện dương tính với Covid-19 khi đến khám bệnh, xét nghiệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Thời điểm đó, vẫn chưa xuất hiện chùm ca mắc tại bar New Phương Đông . Chưa kể, BN có lịch sử di chuyển khá dày đặc và liên tục từ Hội An ra Đà Nẵng, đến nhiều địa điểm... nên truy vết phức tạp, xử lý các F cũng gặp nhiều khó khăn. Trong khai báo dịch tễ của BN 2982, có liên quan đến bar New Phương Đông (đến bar này trong các ngày 28 và 29.4).