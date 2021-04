Uống rượu, cố thủ trong xe ô tô, bị phạt 41 triệu đồng

Theo quyết định, lái xe Huỳnh Văn Trung bị phạt các hành vi vi phạm gồm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không mang theo giấy đăng ký xe. Trong các lỗi trên, hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của Trung bị phạt 35 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày 16.4, Tổ tuần tra Đội CSGT Công an huyện Cam Lộ trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km8 Quốc lộ 9, đoạn qua xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra một ô tô bán tải BS 92C – 137.45 do Huỳnh Văn Trung điều khiển, trên xe chở theo 2 người đang lưu thông trên đường.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan đến phương tiện và kiểm tra nồng độ cồn, lái xe Huỳnh Văn Trung không chấp hành mà còn cố thủ trong ô tô nhiều giờ trong xe. Những người đi cùng trên phương tiện cũng xuống cản trở, gây khó khăn cho lực lượng công an huyện Cam Lộ. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng Công an huyện Cam Lộ phải dùng các biện pháp nghiệp vụ mở khóa xe để đưa người và phương tiện về trụ sở Công an huyện Cam Lộ giải quyết.