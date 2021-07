Ưu tiên vắc xin cho đồng bào vùng dịch

Ngành y tế TP.HCM đang lên kế hoạch để tuần tới có thể tiêm vắc xin Covid-19 do Bộ Y tế phân bổ.

Tin tức thời tiết hôm nay, 11.7.2021, khu vực Nam Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Công an tỉnh An Giang đã thu giữ nhiều vàng cùng hàng triệu USD tang vật liên quan đường dây buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.