Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao

Tại kỳ họp 46, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều...; đồng thời, xem xét kỷ luật trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 2.

Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Phó chủ tịch TP.HCM

Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư chiều 20.7 cho hay tại kỳ họp 46 (từ 15 - 17.7), UBKT T.Ư đã đề nghị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng với ông Nguyễn Hữu Tín , nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM, và ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM, do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Trước đó, trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan việc giao “đất vàng” 15 Thi Sách (Q.1, TP.HCM) trái quy định cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (do bị án Phan Văn Anh Vũ , làm chủ tịch HĐQT) hồi tháng 12.2019, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù với vai trò bị cáo chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Ông Đào Anh Kiệt (63 tuổi), nguyên Giám đốc Sở TN-MT, bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù cùng về tội danh này.

Ngoài ra, UBKT T.Ư cũng đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và luật Giao thông đường bộ. Trước đó, ngày 3.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ông Nguyễn Văn Điều là người lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra tối 8.5 ở TP.Thái Bình.

Đề nghị kỷ luật nguyên tư lệnh Quân khu 2

Cũng tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư, UBKT T.Ư nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, các ông: Dương Đức Hòa, trung tướng , nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2; Nguyễn Hoàng, thiếu tướng, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4; Phạm Lâm Hồng, thiếu tướng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu 2, và ông Nguyễn Trọng Lương, đại tá, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu, nguyên Phó bí thư Chi bộ, nguyên Chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

Từ đó, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Hoàng và Nguyễn Trọng Lương; khiển trách ông Phạm Lâm Hồng. UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Dương Đức Hòa. Bên cạnh đó, qua kiểm tra giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đối với ông Đặng Phan Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, UBKT T.Ư nhận thấy, ông Đặng Phan Chung đã can thiệp không đúng quy định vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đó, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Phan Chung.

Cảnh cáo Chủ tịch VEC

Ngoài ra, tại kỳ họp, UBKT T.Ư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). UBKT T.Ư cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, và ông Trần Văn Tám, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty VEC. Đồng thời, UBKT T.Ư quyết định kỷ luật khiển trách ông Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên, và ông Nguyễn Văn Nhi, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty VEC.

UBKT T.Ư cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty VEC nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định; Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo xử lý kỷ luật về hành chính và kịp thời bố trí công tác khác đối với các ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, và Trần Văn Tám, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty VEC.

Trước đó, tại kỳ họp 44, UBKT T.Ư kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty VEC đã vi phạm quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, để nội bộ lãnh đạo tổng công ty mất đoàn kết nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Mai Tuấn Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; các ông Trần Văn Tám, Nguyễn Văn Nhi và Lê Quang Hào cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.