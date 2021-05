Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật nhiều cán bộ

Cũng tại kỳ họp, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đặng Hoàng Đa , thiếu tướng, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, vì các sai phạm trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, cuối năm 2019, Bộ Công an đã nhận được đơn thư phản ánh về việc ông Đa khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, duyệt chi nhiều khoản không đúng dẫn tới nợ ngân sách 7 tỉ đồng...