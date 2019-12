Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đề án sáp nhập huyện, xã của 11 tỉnh, thành

Sáng 17.12, tại phiên họp 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), 100% thành viên UBTVQH đã tán thành thông qua 12 nghị quyết phê duyệt đề án sắp xếp các huyện , xã của 11 tỉnh, TP, gồm: Hòa Bình, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Long An và đề án thành lập P.Quảng Thành thuộc TX.Gia Nghĩa, thành lập TP.Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông. Các nghị quyết sẽ có hiệu lực từ 1.1.2020.

Theo tờ trình của Chính phủ, sẽ có 324 đơn vị cấp xã và 4 đơn vị cấp huyện tiến hành sáp nhập theo đề án của 11 tỉnh, TP. Sau khi sáp nhập, cả nước sẽ giảm thêm 2 đơn vị cấp huyện và 182 đơn vị cấp xã.

Trong tháng 12, Chính phủ sẽ trình để UBTVQH thông qua đề án của 22 tỉnh, thành nữa thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ thông qua các đề án sắp xếp huyện, xã của năm 2019. Ngoài ra, trong hồ sơ trình QH lần này, có 3 đơn vị hành chính cấp huyện (huyện đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh; huyện đảo Cồn Cỏ và TX.Quảng Trị của tỉnh Quảng Trị) và 24 đơn vị cấp xã thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021, nhưng Chính phủ và địa phương đề nghị chưa thực hiện sắp xếp do những lý do đặc thù về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng