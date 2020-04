Va chạm giao thông, người đàn ông cầm vật nghi súng đe dọa

Xem clip, nhiều người tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước lời lẽ và thái độ chỉ trỏ của người cầm vật nghi là súng. Nhiều người bình luận, chia sẻ yêu cầu lực lượng công an cần điều tra, làm rõ người đàn ông cầm vật nghi súng để có hình thức xử lý. Đồng thời, cần làm rõ người đàn ông cầm vật nghi súng có phải là chiến sĩ công an hay không bởi khi xảy ra vụ việc, người đàn ông này đội mũ, đi giày, đeo thắt lưng… đồng phục giống của lực lượng công an.

Sáng 26.4, theo thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, sau vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đồng thời triệu tập bà Diệp Thị Nhiên (40 tuổi, ở ấp Mỹ Phú Tây, xã Long Phú, H.Phước Long) là người xuất hiện trong clip để làm rõ. Khai nhận với công an, bà Nhiên cho biết trưa 16.4, chồng bà là ông Huỳnh Văn Đài (53 tuổi, nghề nghiệp làm thuê) dùng xe máy BS 94E1 - 128.53 chở bà đi thăm người thân ở xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi.

Đang chạy xe trên tuyến đường Cầu Sập - Ninh Quới, đoạn thuộc ấp Tân Long, xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi thì xảy ra va chạm nhẹ với một xe tải chạy cùng chiều . Sau đó, ông Đài rút súng bắn bi hăm dọa, cự cãi với tài xế xe tải. Vụ việc xảy ra có nhiều người chứng kiến, có người dùng điện thoại quay lại rồi đăng trên mạng xã hội.

Hiện công an đã thu giữ vật giống súng từ ông Đài và 3 viên đạn nhựa. Công an bác thông tin cho rằng người cầm vật nghi súng là cán bộ công an được đăng tải trên mạng xã hội.