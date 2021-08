Vắc xin Covid-19 nơi lo thiếu, nơi chậm tiêm: Bộ Y tế sẽ đánh giá nguyên nhân chậm trễ

Vắc xin ngăn ngừa bệnh nặng do biến thể Delta Theo đại diện của Tổ chức Y tế thế giới WHO ) tại VN, hiện nay, có ít nhất 17 vắc xin đã được sử dụng tại các quốc gia; 7 trong số đó đã được WHO phê duyệt vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Những vắc xin này này là Pfizer/BionNTech, AstraZeneca của Oxford, AstraZeneca của Viện Huyết thanh Ấn Độ, Janssen, Moderna, Sinopharm/BBIP và Sinovac. Đại diện của WHO cho hay WHO vẫn đang giám sát chặt chẽ về hiệu quả của các vắc xin này trong thực tế, bao gồm ảnh hưởng của các biến thể đáng lo ngại lên hiệu quả của vắc xin. Các dữ liệu (tính đến ngày 6.8) cho thấy các vắc xin vẫn có hiệu quả tốt trong việc ngăn ngừa mắc bệnh nặng Covid-19 bởi biến thể Delta, mặc dù có giảm hiệu quả trong việc ngăn ngừa mắc bệnh có triệu chứng. Theo WHO, “vắc xin giúp bảo vệ bạn và cả những người xung quanh. Vắc xin cũng sẽ làm giảm nguy cơ biến thể Delta lan truyền trong cộng đồng và gây ra các biến thể mới. Hãy tiêm bất kỳ loại vắc xin có sẵn khi đến lượt”. Liên Châu