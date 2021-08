Tìm nguồn đảm bảo cung ứng vắc xin trong tháng 8, 9

Số vắc xin trên nằm trong số 30 triệu liều do AstraZeneca cam kết cung cấp cho VNVC đợt này (đợt thứ 7). Tính đến ngày 5.8, có gần 3,8 triệu/30 triệu liều vắc xin AstraZeneca đã được VNVC tiếp nhận. Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ tháng 4 đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận gần 18 triệu liều vắc xin Covid-19 từ các nguồn nhập khẩu, từ cơ chế COVAX, và từ các nguồn do các nước hỗ trợ. Trong đó, đến hết tháng 7.2021, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 7,49 triệu liều từ cơ chế COVAX, với 4 lô hàng, bao gồm: hơn 5 triệu liều vắc xin Moderna do Chính phủ Mỹ hỗ trợ và hơn 2,49 triệu liều vắc xin AstraZeneca.