Thủ tướng chỉ thị bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm phí BOT Hôm qua (18.1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký công điện về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT. Thủ tướng yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, TP cần trực tiếp chỉ đạo giải quyết triệt để tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn, lập tức có các biện pháp xử lý nghiêm, theo đúng quy định của pháp luật đối với những đối tượng có hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại, gây mất trật tự xã hội. Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an và UBND các địa phương tổ chức giao thông khoa học hơn, cắm biển phân luồng, phân làn hợp lý tại các khu vực trạm thu giá các tuyến tránh, nhất là các trạm đang xảy ra phức tạp. Bộ GTVT cung cấp ngay cho Bộ Công an các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành có liên quan đến đối tượng kích động, chống phá, quấy rối tại các trạm thu giá (kể cả đối với các hành vi đưa tin sai sự thật, làm phức tạp tình hình) để có biện pháp xử lý nghiêm đối với các phần tử gây rối làm mất an ninh trật tự, nhất là các đối tượng đứng đầu, lặp đi lặp lại, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, cùng với Bộ Quốc phòng, các địa phương và UBND các tỉnh, TP xem xét, xử lý ngay những đối tượng cố tình vi phạm; nhất là những lái xe có hành vi cản trở giao thông (như quay đầu xe nhiều lần, cố tình dừng xe trước trạm thu giá rồi bỏ đi làm việc khác...), phá hoại trang thiết bị tại trạm thu giá; các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, chống phá, phản động. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo giám đốc công an địa phương giải quyết kịp thời an ninh trật tự tại các trạm thu giá, xử lý nghiêm các trường hợp không nghiêm túc thực hiện; đồng thời chỉ đạo Cục CSGT họp trực tuyến với CSGT các địa phương quán triệt các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Chí Hiếu