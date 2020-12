Vận chuyển, mua bán trái phép 6 kg ma túy, 3 bị cáo lãnh án tử hình

Theo cáo trạng, tối 5.4, tại khu vực ngã tư An Bình (thuộc KP.An Bình, P.An Tịnh, TX.Trảng Bàng), lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh chặn ô tô BS 51G - 530.30 do Nguyễn Đức Xuân Bách (23 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) điều khiển chở Duy để kiểm tra.