Tòa tuyên án tử hình 2 bị cáo trong vụ Đồng Tâm

Tại phiên xét xử chiều nay, HĐXX TAND TP.Hà Nội nhận định, đây là vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm, coi thường pháp luật, tính mạng người dân.

Hành vi của các bị cáo là vô cùng dã man, tàn bạo, mất tính người. Khi các chiến sĩ công an bị ngã xuống hố, các bị cáo đã đổ xăng đốt cháy than hóa đến mức không nhận dạng được. Đây là tổn thất to lớn của lực lượng công an, người thân gia đình các nạn nhân, gây cảnh con mất cha, vợ chồng chia lìa…

Toàn cảnh bản án cho 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm - Thực hiện: Đan Hạ

Các bị cáo Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Doanh, Lê Đình Chức, Bùi Quốc Tiến, Nguyễn Văn Tuyển thuộc nhóm bị cáo chủ mưu cầu đầu, phạm tội rất tích cực, bị truy tố về tội giết người.

Trong đó, bị cáo Lê Đình Công giữ vai trò cầm đầu, tổ chức họp bàn, phát video, tuyên bố giết chết từ 300 - 500 công an, chỉ đạo, góp tiền mua lựu đạn, bom xăng, trực tiếp ném bom xăng. Hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, dù thành khẩn khai báo nhưng cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.

Bị cáo Lê Đình Chức trực tiếp ném bom xăng, đâm dao bầu về phía lực lượng công an, đổ xăng đốt chết 3 cán bộ công an… thể hiện phạm tội rất tích cực. Dù tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo nhưng xét thấy hành vi tàn bạo, không còn khả năng giáo dục , cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.

Bị cáo Lê Đình Doanh trực tiếp ném bom xăng về phía lực lượng chức năng, đổ xăng đốt chết cán bộ công an… Xét thấy hành vi của bị cáo rất côn đồ, bị cáo từng bị pháp luật trừng trị nhưng không hối cải, hành vi rất dã man.

Bị cáo Bùi Viết Hiểu thuộc nhóm cầm đầu, trực tiếp ném bom xăng về phía lực lượng công an, cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, khi phạm tội, bị cáo là người già, thành khẩn khai báo nên, ăn năn hối lỗi nên có thể xem xét giảm nhẹ tội.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuyển trực tiếp ném bom xăng vào lực lượng công an, tấn công lực lượng chức năng, hành vi rất nguy hiểm cho xã hội nhưng không trực tiếp gây ra cái chết cho các nạn nhân, thành khẩn khai báo nên được xem xét giảm nhẹ tội.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tiến rất tích cực phạm tội, mua lựu đạn, bom xăng và trực tiếp ném vào lực lượng công an… Bị cáo không trực tiếp sát hại cán bộ công an, thành khẩn khai báo nên có thể xem xét giảm nhẹ tội...

HĐXX đã tuyên án đối với các bị cáo như sau:

Bị cáo Lê Đình Công (56 tuổi, thôn Hoành, con trai ông Lê Đình Kình): tử hình về tội giết người (trước đó, VKS đề nghị mức án tử hình).

Bị cáo Lê Đình Chức (40 tuổi, con trai ông Kình): tử hình về tội giết người (VKS đề nghị mức án tử hình).

Bị cáo Lê Đình Doanh (32 tuổi, cháu nội ông Kình): chung thân về tội giết người (VKS đề nghị mức án chung thân).