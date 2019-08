'Vây nhốt' xe chở cảnh sát: Mở rộng điều tra tội trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản

Vì sao chưa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích?

Chiều 13.8, trả lời PV Thanh Niên về việc vì sao Công an TP.Biên Hòa chưa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan việc ông Lê Võ Trường Hải bị đánh phải khâu 13 mũi ở đầu, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết do chưa đủ căn cứ. “Cụ thể, ông Hải tố cáo bị nhóm cảnh sát đánh nhưng khi công an hỏi lúc đó nhậu có ai, ai làm chứng thì ông Hải trả lời không biết. Nhậu rất đông mà giờ hỏi có ai thấy, ai làm chứng thì nói không biết, lỡ khi lúc đó nhậu say tự té thì sao. Ông Hải cũng không hợp tác khi không đến Công an TP.Biên Hòa làm việc theo giấy mời”, vị lãnh đạo này nói.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên chiều cùng ngày, ông Hải cho biết đã đến làm việc với Công an TP.Biên Hòa 2 lần. “Lần đầu làm việc với công an. Lần sau là đi giám định thương tật. Sau đó, công an bảo có gì sẽ liên hệ nhưng từ đó tới nay tôi có thấy ai mời gì đâu. Chứ đâu phải tôi không đến làm việc”, ông Hải khẳng định.