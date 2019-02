VEC cần hủy ngay quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ô tô

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 10.2, thay mặt VEC, Công ty VEC E, đơn vị quản lý tuyến đường Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây ra thông báo cho biết sẽ từ chối vĩnh viễn hai xe 51A - 55… và 51G - 77… trên tất cả tuyến đường do VEC quản lý, khai thác. Lí do VEC E đưa ra là vì hai phương tiện này đã có hành vi cố tình gây rối tại trạm thu phí trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào chiều tối 10.2 Cụ thể, thông báo nêu vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 10.2, xe 51A - 55… di chuyển vào làn thu phí số 07, hướng từ Long Thành về TPHCM. Khi đến cabin thu phí, mặc dù đã nhận được tín hiệu từ nhân viên thu phí, người điều khiển xe đã không trả Thẻ thu phí và trả tiền phí mà cố tình dừng tại làn thu phí, nhiều người già, phụ nữ và trẻ em đã xuống xe, cố tình gây rối tại làn thu phí, lôi kéo các phương tiện ở các làn khác, gây ách tách giao thông. Các xe tiếp theo gồm 51C - 78… tại làn 10, 51G - 77… tại làn 8 đã có hành vi tương tự. Tiếp đó, người điều khiển xe 51A - 55…, 51G - 77… và những người đi cùng đã không tuân thủ hiệu lệnh của nhân viên điều khiển giao thông, có hành động phá hoại tài sản, có hành vi đe dọa đánh đuổi nhân viên điều khiển giao thông, gây ùn tắc tại trạm, gây hoang mang cho nhân viên phục vụ tại trạm thu phí, làm mất trật tự an ninh tại khu vực.