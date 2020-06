Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên 'mất tích': Ai đứng sau 'team khởi nghiệp 360'?

Theo nhân viên tại các văn phòng của 'team khởi nghiệp 360' ở TP.HCM và các clip mà nhóm này nói về các cổ đông xuất sắc, tổ chức đại tiệc, P.Đ.Kh (có biệt danh Kh. Real) là sếp 'team khởi nghiệp 360'.

Kh. (quê Ninh Bình) năm 2018 từng xuất hiện trên truyền thông với chức danh cố vấn cao cấp Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại S.V Group (trụ sở tại TP.HCM).

Ngoài ra, trong quá trình thâm nhập điều tra hoạt động “team khởi nghiệp 360” tại chi nhánh (số 21A1 Làng Tăng Phú, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9), PV Thanh Niên được nhân viên tên Trâm giới thiệu về sự thành công và giàu có của các “sếp” trong hệ thống. Theo lời Trâm, các “sếp” Đặng Thị Thu Trang, Huỳnh Thanh Anh Tuấn, Huỳnh Văn Sang, Lục Thị Oanh, Nguyễn Trần Cẩm Tú... đều đã đạt được “sự thành công, giàu có”.

Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, Trang thường xuyên xuất hiện trong sự kiện Lion Camp (sự kiện tập huấn nhân viên do “team khởi nghiệp 360” tổ chức mỗi năm 1 lần). Huỳnh Văn Sang (26 tuổi, quê Bình Phước, từng theo học Đại học Kinh tế TP.HCM) quản lý 4 văn phòng tại các quận: 7, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú; trong đó Lục Thị Oanh (23 tuổi) giữ vị trí trưởng văn phòng Q.Thủ Đức, Nguyễn Trần Cẩm Tú (23 tuổi, trước đây làm công nhân) làm trưởng văn phòng Q.7.

Không riêng ở TP.HCM, văn phòng của “ team khởi nghiệp 360 ” nằm rải khắp nhiều tỉnh: Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Tuy nhiên, “team khởi nghiệp 360” thường xuyên tổ chức tiệc tại một nhà hàng ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Các văn phòng tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An nhắm đến công nhân, người lớn tuổi. Điều hành các văn phòng tại Đồng Nai là một người đàn ông tên Tuấn (chồng của Đặng Thị Thu Trang); văn phòng TP.Cần Thơ nằm ở P.Hưng Phú, Q.Cái Răng do Đặng Hảo điều hành.