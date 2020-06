Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên 'mất tích'

Kiểm tra địa điểm hoạt động các nhóm 'khởi nghiệp' Nhiều sinh viên “mất tích” nói trên đều sinh hoạt “team khởi nghiệp 360”, làm hồ sơ du học giả xin tiền bố mẹ nhưng thực chất để đầu tư được có chức vụ, ăn hoa hồng trong việc mua bán thực phẩm chức năng của công ty do những người đứng đầu nhóm này lập. Trụ sở làm việc của “team khởi nghiệp 360” tại P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức Ảnh: Mã Phong Gia đình chị T.T.L phát hiện 200 triệu đồng gửi vào tài khoản của chị bị rút sạch. Sau một thời gian ngắn tham gia nhóm “khởi nghiệp” nói trên, đến nay, chị L. hoàn toàn trắng tay. Riêng trường hợp chị Đ.Đ.T.Nh và T.N.K.Tr được gia đình phát hiện hồ sơ du học giả, ngăn chặn kịp thời thì nợ nần sau khi tham gia nhóm. Thế nhưng, gia đình chị Tr. phát hiện chị hai lần vay tiền qua ứng dụng , với khoảng 6 triệu đồng. Chị Nh. cũng vay “nóng” khoảng 10 triệu đồng của 4 nơi (2 qua ứng dụng, 2 qua cá nhân). “Tổ chức, hướng dẫn làm hồ sơ giả lừa tiền bố mẹ không thành thì nhóm người đứng phía sau dùng chiêu trò “bẫy nợ” các sinh viên. Số tiền các cháu được nhóm này hướng dẫn đi vay nóng để đầu tư mua thực phẩm chức năng của bọn chúng. Sau đó, dùng khoản nợ này để khống chế các cháu, bắt các cháu phải kiếm thêm khách hàng để trả nợ” ông D. nhận định. Nạn nhân toàn là sinh viên Tìm hiểu về “team khởi nghiệp 360”, chúng tôi ghi nhận các địa điểm (gồm: đường Cây Keo, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức; đường số 12, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức; đường Làng Tăng Phú, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9; đường Gò Ô Môi, Q.7; đường Võ Công Tồn, P.Tân Quý, Q.Tân Phú), hoạt động từ sáng sớm đến 22 giờ mỗi ngày, thu hút hàng trăm sinh viên tham gia. Được biết, thông qua thông tin đăng tải tuyển dụng việc làm bán thời gian, sinh viên liên lạc qua điện thoại, sẽ có người hướng dẫn đến các địa điểm trên tư vấn, tham gia “khởi nghiệp”. Đáng nói, hầu hết người tham gia “team khởi nghiệp 360” là sinh viên năm nhất, từ các tỉnh, thành khác đến TP.HCM học. Qua phản ánh của PV Thanh Niên về nghi vấn hoạt động kinh doanh biến tướng tại các địa chỉ của “team khởi nghiệp 360”, chiều 10.6, PV Thanh Niên phối hợp với UBND P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) kiểm tra cơ sở số 49 đường số 12 (KP.5, P.Hiệp Bình Chánh). Các nhân viên xuất trình giấy đăng ký hộ gia đình Hoàng Kim. Tại đây, có 54 người tuổi đời từ 19 - 22 tuổi nhưng chủ cơ sở không có mặt để làm việc với đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra lập biên bản về các vi phạm hợp đồng lao động, sản phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Theo đoàn kiểm tra, cơ sở này có dấu hiệu kinh doanh đa cấp . Hiện UBND P.Hiệp Bình Chánh đang tiến hành lập hồ sơ vi phạm, báo cáo lên UBND Q.Thủ Đức xin ý kiến xử lý. Trước đó, sáng 9.6.2020, UBND P.Tam Phú cũng kiểm tra địa chỉ 42A Cây Keo thì phát hiện 60 người đang tập trung tại đây và không có hàng hóa để kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh chưa xuất trình được hợp đồng lao động đối với nhân viên cơ sở này. Theo UBND P.Tam Phú, địa điểm này là nơi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Việt Phú vào ngày 9.8.2018 do Huỳnh Thanh Anh Tuấn (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) đứng tên. Ngành nghề bán thực phẩm chức năng, nước hoa, nước đóng chai, nước giải khát. Ngày 16.3.2020, Anh Tuấn gửi thông báo đến Phòng Kinh tế Q.Thủ Đức về việc ngưng hoạt động. Nhưng đến ngày 29.5.2020, tại địa chỉ trên, Phòng Kinh tế Q.Thủ Đức cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thiên Phát do Đoàn Thị Thái Vi (21 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận ), ngành nghề mua bán cà phê . UBND P.Tam Phú đã từng nhiều lần kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty này. Ngoài ra, tối 6.6, nhận tin báo của người dân về việc sinh viên tập trung đông tại nhà 21A1 Làng Tăng Phú, Công an P.Tăng Nhơn Phú A xuống kiểm tra đột xuất. Tại đây, có hàng chục sinh viên, tất cả không biết chủ cơ sở này là ai. Một cô gái mặc áo quần đen tự nhận mình quản lý ở đây nhưng không xuất trình bất cứ giấy tờ liên quan đến giấy đăng ký kinh doanh, hàng hóa, hợp đồng lao động. Cơ sở này mới được khai trương, đưa vào hoạt động 7 ngày; mỗi ngày thu hút hàng trăm sinh viên lui tới nơi này. Mã Phong