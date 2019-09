Công ty Alibaba kinh doanh đa cấp, vẽ dự án 'ma' làm mồi nhử khách hàng

Ngày 25.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba ), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án này, công an đã triệu tập Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) để làm rõ nhiều thông tin liên quan.

Khách hàng đến công an trình báo, tố cáo Công ty Alibaba

Theo cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, quá trình điều tra các sai phạm tại Công ty Alibaba diễn ra đúng quy định pháp luật , thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ.

Công an xác định Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Lĩnh và các nhân viên cấp dưới lập ra nhiều công ty thành viên, tổ chức thu mua 600 ha đất nông nghiệp tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để làm dự án

Ô tô gần 8,5 tỉ của công ty Alibaba bị công an thu giữ

Để làm tạo lòng tin cho khách hàng, Luyện chỉ đạo các nhân viên thực hiện 7 bước gồm: Tìm hiểu định hướng phát triển khu vực; Tìm hiểu quy hoạch của địa phương; Tiến hành mua đất; Dựa vào luật đất đai hiến đường cho nhà nước; Hợp tác với cơ quan nhà nước để làm hạ tầng; Lên thổ cư; Tách sổ theo quy định luật hiện hành.

Công ty Alibaba cam kết “không có khách hàng nào mất tiền khi đầu tư địa ốc Alibaba”. Thế nhưng trên thực tế, các dự án của Công ty Alibaba đều là đất nông nghiệp, nằm trong trong quy hoạch, chưa được chấp thuận của cơ quan chức năng địa phương.

Theo công an, sau khi bắt hai anh em Luyện, Lĩnh (ngày 18.9) tính đến ngày 24.9 đã tiếp nhận đơn của 900 khách hàng của Công ty Alibaba trình báo, tố cáo công ty này chiếm đoạt trên 500 tỉ đồng . Công an kêu gọi người dân không tiếp tục giao dịch mua đất nền với Công ty Alibaba để tránh bị lừa đảo. Người nào là nạn nhân của Công ty Alibaba tiếp tục đến công an trình báo, tố cáo để đảm bảo quyền lợi về sau, cũng như phục vụ công tác điều tra.