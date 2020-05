Vì đâu rừng Lâm Đồng tan hoang ?: “Núp bóng” dự án trồng cao su

Ngày 24.5, ông Lê Quang Nghiệp xác nhận với PV Thanh Niên ông chỉ nhận được quyết định khởi tố bị can từ PC01. Ngày PC01 tống đạt quyết định khởi tố bị can, ông không hề bị khám xét nơi ở, nơi làm việc và vẫn đến cơ quan làm việc bình thường. Cùng ngày, PV liên hệ ông Phạm Xuân Thủy, Trưởng PC01 Công an tỉnh Lâm Đồng, hỏi lý do khi tống đạt quyết định khởi tố đối với 3 bị can Minh, Nghiệp và Chanh cơ quan này không khám xét nơi ở và nơi làm việc của họ, thì ông Thủy từ chối trả lời. Khi PV đặt vấn đề vì sao vụ “đại án cao su” được Bộ Công an chuyển cho Công an tỉnh Lâm Đồng từ năm 2017, nhưng đến năm 2020 mới khởi tố vụ án và khởi tố bị can, ông Đinh Xuân Huy, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết ông mới từ Cảnh sát PCCC Lâm Đồng về làm Phó giám đốc Công an tỉnh khi 2 cơ quan này được sáp nhập nên không nắm rõ. Trong khi đó, Giám đốc và Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận vụ “đại án” này từ Bộ Công an đều đã nghỉ hưu...