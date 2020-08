Vì sao 2 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng xuất viện sau 5 ngày điều trị?

Trước đó, ngày 20.8, 2 BN này nằm trong số 1.885 tiểu thương của 9 chợ truyền thống trên địa bàn Q.Thanh Khê được tiến hành xét nghiệm diện rộng, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại chợ Siêu Thị (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng).

Liên quan đến việc được xuất viện khá nhanh chóng, bác sĩ (BS) Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc BV dã chiến Hòa Vang, khẳng định: “Không BS nào đặt bút ký quyết định công nhận BN khỏi bệnh và cho ra viện mà không từ kiến thức chuyên môn”.

Theo đó, BS Vĩnh cho biết các BN Covid-19 tại BV được xét nghiệm và theo dõi điều trị theo “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) ” do Bộ Y tế ban hành ngày 29.7.2020. Hướng dẫn này do PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ký, thay thế cho hướng dẫn ban hành ngày 25.3.2020.