Vì sao Bắc bộ rét buốt, rét tê tái cả ngày lẫn đêm?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cập nhật lúc 6 giờ sáng nay, 8.1, tại các trạm khí tượng miền Bắc thì nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là âm 1,4 độ C. Đây cũng là mức nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tính từ đầu mùa đông năm nay.

Còn tại Trùng Khánh (Cao Bằng) nhiệt độ xuống mức 3,2 độ C, tại Sa Pa (Lào Cai) rét 3,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,5 độ C và Mộc Châu (Sơn La) 5,8 độ C.

Ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ tại Hà Nội là 11 độ C. Khu vực các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình nhiệt độ phổ biến trong khoảng 9 - 10 độ C. Dự báo trong ngày, nhiệt độ tăng lên nhưng không đáng kể chỉ từ 0,5 - 1 độ C.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết ngày 8 - 9.1 được dự báo sẽ là ngày rét nhất trong mùa đông năm nay.

Ở những đợt không khí lạnh trước, trời rét nhất là vào ban đêm khi nhiệt độ xuống thấp. Còn đợt này, nhiệt độ ở các tỉnh đồng bằng thấp nhất từ 7 - 10 độ C, cao nhất chỉ 11 - 13 độ C. Vùng núi Bắc bộ, bắc Trung bộ nhiệt độ thấp nhất chỉ 4 - 7 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C.

“Trong đợt không khí lạnh này, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm không lớn như các đợt không khí lạnh trước đây, cộng với độ ẩm không khí luôn cao trên 80% nên rét tê tái, rét buốt sẽ duy trì cả ngày lẫn đêm. Càng về đêm, trời càng rét buốt hơn”, ông Năng nói.