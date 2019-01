Vì sao Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh xin lỗi?

tin liên quan Bộ trưởng Công thương xin lỗi vụ 'xe biển xanh đón phu nhân' Chiều qua 8.1, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên vì sao sau 4 ngày sự việc xe biển xanh của Bộ Công thương vào tận chân cầu thang máy bay đón người nhà của ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công thương, thì ông Trần Tuấn Anh mới lên tiếng xin lỗi, ông Lê An Hải, Phó chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Công thương, cho biết: Do bộ trưởng đang điều trị bệnh trong bệnh viện, nên không biết đầy đủ vụ việc.

Trả lời câu hỏi vì sao công văn đề ngày 3.1 của Bộ Công thương đề nghị ngành hàng không tạo điều kiện đón bộ trưởng trên chuyến bay từ TP.HCM về Hà Nội chiều 4.1, song cổng thông tin của Bộ lại phản ánh chiều cùng ngày bộ trưởng đang làm việc tại Hà Nội, ông Hải nói: “Theo lịch ban đầu mà tôi nắm được, ngày 3.1, bộ trưởng có chuyến công tác tại TP.HCM. Tuy nhiên, vì lý do lịch thay đổi, bộ trưởng sau đó đã làm việc ở Hà Nội cả ngày 4.1.Cuối chiều 4.1, bộ trưởng có lịch kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện và theo quy định y tế, cần có người nhà ký vào các giấy tờ cần thiết nên vợ bộ trưởng được yêu cầu có mặt gấp”.

Ông Hải nói thêm rằng việc đề nghị ngành hàng không tạo điều kiện đón bộ trưởng ở khu vực sân đỗ máy bay là “cán bộ văn phòng xử lý, dùng con dấu của văn phòng chứ không phải con dấu có Quốc huy của Bộ Công thương”, tuy nhiên “Bộ trưởng đã nhận trách nhiệm, đang yêu cầu rà soát, kiểm tra và xử lý trách nhiệm”.

Liên quan vụ việc trên, ông Trần Tuấn Anh ngày 8.1 có thư xin lỗi gửi đến báo chí. Bức thư viết: “Với tư cách là người đứng đầu Bộ Công thương, đồng thời người trong gia đình có liên quan, tôi xin nhận lỗi trước công luận vì đã để xảy ra sự việc này”. Ông Trần Tuấn Anh cũng gửi lời xin lỗi tới toàn thể hành khách có mặt trên chuyến bay VN262 tối 4.1. “Đặc biệt, tôi xin gửi lời xin lỗi đến nhân dân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành công thương. Tôi coi đây là một bài học sâu sắc cho cá nhân, gia đình và Bộ”, nội dung bức thư viết. Ông Trần Tuấn Anh cũng cho biết “đã báo cáo sự việc với lãnh đạo cấp trên”, đồng thời sẽ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ sự việc để đảm bảo không tái diễn trường hợp tương tự.

Liên quan đến sức khỏe của ông Trần Tuấn Anh, chiều 8.1, thông tin từ Ban Bảo vệ sức khỏe T.Ư xác nhận ông Trần Tuấn Anh đang điều trị tại Viện Tim mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai. Trước đó, ngày 5.1, ông được Ban Bảo vệ sức khỏe T.Ư đưa tới Viện Tim mạch quốc gia điều trị bệnh mạch vành (hẹp mạch vành). Ca can thiệp mạch do các bác sĩ giỏi của Viện Tim mạch quốc gia thực hiện. Ca can thiệp mạch bắt đầu lúc cuối giờ sáng 5.1, kết quả tốt.

“Việc điều trị là theo kế hoạch, không phải vào viện trong tình trạng cấp cứu”, một chuyên gia tim mạch là thành viên của Ban Bảo vệ sức khỏe T.Ư cho biết.