Vì sao cơ sở sản xuất pate Minh Chay được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm?

Trong báo cáo ngày 31.8, Sở NN-PTNT TP.Hà Nội cho biết, ngay sau khi Cục An toàn thực phẩm cảnh báo sản phẩm pate Minh Chay có khuẩn độc clostridium botulinum, đơn vị này đã giao Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản Hà Nội thu thập thông tin và xử lý vụ việc liên quan đến cơ sở được cảnh báo.

Theo đó, trong ngày 30.8, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản Hà Nội phối hợp với UBND H.Đông Anh đã làm việc với Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

Thông tin về việc thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn thực phẩm của cơ sở này, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội cho biết, căn cứ vào Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25.12.2018 của Bộ NN-PTNT quy định về việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và hồ sơ đăng ký thẩm định, chứng nhận cơ sở an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm sản của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới, Chi cục đã tiến hành thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm.