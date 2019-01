Vì sao Công an TP.HCM quyết liệt muốn cấm dịch vụ đòi nợ thuê?

Cụ thể, từ tháng 8.2016, PC06 đã tham mưu Giám đốc Công an TP và Công an TP đã có nhiều văn bản gửi Sở Tài chính, gửi UBND TP, đồng thời gửi kiến nghị lên Bộ Công an để kiến nghị Chính phủ đưa ngành nghề này vào diện cấm kinh doanh.

Tháng 9.2018, UBND TP.HCM có đề xuất Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ đưa loại hình hoạt động đòi nợ thuê vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh.

Loại hình dịch vụ đòi nợ thuê hiện nay hoạt động theo luật Doanh nghiệp; bên cạnh đó còn bị điều chỉnh bởi Nghị định 104/2007 về dịch vụ đòi nợ và Nghị định 96/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc cấp phép cho doanh nghiệp kinh doanh đòi nợ thuê là thẩm quyền của Sở KH-ĐT; sau đó PC06 sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cho đến giờ, việc cấp phép này vẫn được tiến hành bình thường.

Theo thống kê của Công an TP.HCM, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn TP ghi nhận hơn 40 trường hợp có dấu hiệu cưỡng bức con nợ. Tính đến cuối năm 2017, tại TP có 65 công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 44 công ty hoàn tất thủ tục và được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động. Số công ty hoạt động "chui" còn lại không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký. Trung tá Hoàng Tuấn Nam đánh giá, hiện nay dịch vụ đòi nợ thuê là một trong những hoạt động kinh doanh phức tạp, liên quan nhiều đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, dễ bị lợi dụng để hoạt động kiểu “xã hội đen”, nhưng việc xử lý không hề dễ dàng. Trong hai năm qua, PC06 chỉ thu hồi có thời hạn 3 tháng giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với 2 công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê vì đã vi phạm một số lỗi về điều kiện an ninh trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.