Vì sao em trai 'trùm địa ốc' Alibaba bị tạm giữ khẩn cấp?

Đã có khoảng 1.000 nạn nhân tố cáo Theo thông tin bước đầu từ cơ quan công an, Công ty Alibaba và các “chân rết” đã tự "vẽ" ra 40 “dự án ma” tại Đồng Nai (29 “dự án”); Bà Rịa-Vũng Tàu (9); Bình Thuận (2) để lừa khách hàng giao dịch. Thống kê có đến hơn 6.700 khách hàng sập bẫy và Công ty Alibaba đã thu hơn 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, tiền mặt thu từ Công ty Alibaba khi thực hiện lệnh khám xét rất ít. Trong khi đó, tài khoản ngân hàng Công ty Alibaba đang bị phong tỏa để điều tra nên chưa công bố con số cụ thể. Đến chiều 26.9, đã có khoảng 1.000 người đến Công an TP.HCM trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án.