Vì sao Giám đốc Công ty Lâm Anh Gia Lai bị bắt?

Liên quan đến việc ông Đỗ Ngọc Phong , Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Anh Gia Lai (viết tắt Công ty Lâm Anh Gia Lai – địa chỉ thôn Plei Toan, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) bị bắt giam , Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa ngày 29.10 cho biết công ty này đưa gỗ trái phép nhập chung vào số gỗ có trong hồ sơ và bán cho khách hàng.

Thực hiện chỉ đạo của đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Ia Pa đã kiểm tra kho vật tư của Công ty Lâm Anh Gia Lai.

Tại đây, công an lập biên bản tạm giữ 677 khúc, hộp gỗ có khối lượng 8,153 m3 gỗ xẻ căm xe (quy đổi gỗ tròn là 13,044 m3) không phù hợp với bảng kê lâm sản.

Trong đó, 1,029 m3 gỗ do hai ông Nay Khóa và Nay Tiết sử dụng xe lôi vận chuyển đến Công ty Lâm Anh Gia Lai để cất giấu, và 7,124m3 do ông Đỗ Ngọc Phong tự ý mua của người dân trên địa bàn, với mục đích sơ chế rồi nhập chung với số gỗ có trong hồ sơ tại kho bãi của công ty để bán cho khách hàng.

Cành, bìa, ngọn tại hiện trường phá rừng không có giá trị sử dụng Ảnh: Nam Phong

Tất cả số gỗ không có hồ sơ của Công ty Lâm Anh Gia Lai đã bị Công an huyện Ia Pa tạm giữ.

Hiện tại Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03 - Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với Công an huyện Ia Pa, Viện KSND huyện Ia Pa, Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa tiếp tục xác minh, xử lý các nghi can đã vận chuyển và bán số gỗ bất hợp pháp cho ông Đỗ Ngọc Phong, Giám đốc Công ty Lâm Anh Gia Lai; cùng các nghi can có hành vi khai thác trái phép số lâm sản trên để xử lý theo quy định.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Ngọc Phong, Giám đốc Công ty Lâm Anh Gia Lai, để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Công an huyện Ia Pa đã đến Bình Dương để xác minh 5 bộ hồ sơ hóa đơn bán gỗ cho Công ty Lâm Anh Gia Lai nghi vấn có dấu hiệu giả mạo.

Lần theo dấu vết mua bán, vận chuyển gỗ trái phép tại Công ty Lâm Anh Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Ia Pa, Viện KSND huyện Ia Pa, Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa và Công an xã Ia Kdăm phát hiện tại Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, hiện trường có 133 gốc chặt hạ cây rừng trái phép. Các gốc chặt có đường kính 11 - 34 cm, chiều cao gốc chặt từ 08 - 150 cm, chủng loại gỗ căm xe, cà chít nhóm 2 - 3. Thân gỗ đã bị lấy ra khỏi hiện trường chỉ còn lại cành, bìa, ngọn không còn chất lượng sử dụng.