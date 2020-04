Vì sao hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày vẫn chưa được về nhà?

Sáng 3.4, rất đông người nhà lái xe đến trước cổng Trung tâm Giáo dục quốc phòng (Q.Thủ Đức, TP.HCM) để đón người thân về nhà sau 14 ngày cách ly tập trung phòng dịch bệnh Covid-19 . Tuy nhiên, ngay sau đó, lực lượng chức năng thông báo những người cách ly tập trung chưa được phép về nhà do chưa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

Có gần 700 người đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày và được về nhà đợt này tại điểm cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng quận Thủ Đức, TP.HCM

Nhiều người đến đón người thân phải quay về

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều gia đình đến từ rất sớm sáng nay, để chờ đón người thân. Mặc dù cán bộ quản lý đã phát loa thông báo có thể người được cách ly sẽ phải ở lại thêm 1, 2 ngày để chờ kết quả xét nghiệm lần 2 nhưng nhiều người vẫn nán lại chờ đón người thân.

Xe hơi xếp hàng dài đón người thân ở khu cách ly tập trung Ảnh: Bích Ngân

“Mong bà con thông cảm và chấp hành tốt, do kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính nhưng còn chờ kết quả xét nghiệm lần 2. Hiện nay mẫu xét nghiệm đã được gửi lên Viện Pasteur nhưng do quá tải nên chưa kịp xử lý và trả kết quả. Tạm thời bà con yên tâm nán lại vài hôm rồi về, như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình”, một cán bộ thông báo qua loa trong khu cách ly

Nhiều bệnh nhân dương tính với Covid-19 nhưng toàn toàn không có triệu chứng

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết thời gian cách ly tập trung theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia đối với người nhập cảnh tối thiểu là 14 ngày. Tuy nhiên Ban chỉ đạo vẫn yêu cầu xét nghiệm 2 lần: lần đầu khi vào khu cách ly và lần hai trước khi rời khỏi khu cách ly - để đảm bảo khi về với gia đình được an toàn, nguy cơ mắc bệnh gần như là thấp nhất. Và sau khi hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày, người cách ly nên tự giác ở nhà thêm 14 ngày.

Theo bác sĩ Dũng, có gần 2.000 người rời khỏi các khu cách ly tập trung và có 2 người được xác định mắc Covid-19. 2 bệnh nhân Covid-19 này được xét nghiệm trước khi rời khỏi khu cách ly dù trước đó họ hoàn toàn không có triệu chứng. Thực tế cho thấy, tại TP.HCM, gần 50% các trường hợp được chẩn đoán nhiễm Covid-19 hoàn toàn không có triệu chứng.

"Do vậy, HCDC sau đó phải điều tra tiếp những ca bệnh này trước đó có tiếp xúc người nào khác, rồi cách ly tiếp người chung phòng để đánh giá. Vì theo quy định cách ly là người ở phòng nào ở phòng đó, dù ở cùng phòng cũng không được tiếp xúc gần với nhau, thực tế vẫn có những người không tuân thủ quy định, đi lung tung trong khu cách ly", bác sĩ Dũng nói.

Nhiều người cách ly tập trung nóng lòng ra về Ảnh: N.A

Ngoài ra, theo bác sĩ Dũng, việc xét nghiệm trước khi cho người cách ly về nhà phải có kết quả đồng nhất cùng loạt thì mới cho ra khỏi khu cách ly tập trung, kết quả phải đạt kết quả tốt. Nếu mẫu xét nghiệm có dấu hiệu bất thường sẽ phải làm lại. Do vậy, người dân cần phối hợp, chờ thêm để người thân ra về an toàn. TP.HCM cũng đã phối hợp với quân đội, ngành vận tải, y tế để đưa người dân về địa phương.

Theo lãnh đạo HCDC, hiện TP.HCM đang ưu tiên xét nghiệm cho người nghi nhiễm Covid-19, người tiếp xúc người nhiễm và người đang ở các khu cách ly tập trung. Với xét nghiệm cho người ở các khu cách ly tập trung để về nhà sớm thì có sự hỗ trợ của Viện Pasteur TP.HCM, số mẫu làm lên đến 1.500 mẫu/ngày.