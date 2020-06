Vì sao Huấn 'hoa hồng' bị công an phát thông báo truy tìm?

Trưa 16.6, một cán bộ cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết Huấn "hoa hồng" (Bùi Xuân Huấn, 35 tuổi, quê quán Yên Bái) bị công an điều tra liên quan đến "vụ việc về văn hóa tư tưởng".