Vì sao khởi tố vụ án 'Thẩm mỹ viện Amida làm lây lan Covid-19'?

Đến sáng 17.5, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng truy vết, phát hiện có 45 ca dương tính với Covid-19 liên quan đến chùm ca bệnh tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida (TP.Đà Nẵng).

Liên quan đến chùm ca mắc Covid -19 ở Thẩm mỹ viện quốc tế Amida (222 Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), ngày 7.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng chính thức công bố ca dương tính đầu tiên. Đó là bệnh nhân 3131, chị N.T.T.D (30 tuổi, trú Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), nữ nhân viên của Thẩm mỹ viện quốc tế Amida.

Hiện BN 3131 vẫn đang được cách ly điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng. Đáng chú ý, đến nay vẫn chưa xác định chính xác được nguồn lây của BN 3131.

Sáng 17.5: Thêm 37 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước, riêng Bắc Giang 22 ca

Có nhiều nghi vấn về nguồn lây của BN 3131, như lây từ BN 3404 (Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện quốc tế Amida, tiếp xúc ngày 28.4; Đến sáng 3.5, BN 3404 xuất hiện triệu chứng và ngày 8.5, BN 3404 cách ly xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19) hay từ các nhân viên khác của thẩm mỹ viện (tiếp xúc trong ngày 2.5). Thậm chí, cũng có thể BN 3131 liên quan đến bar New Phương Đông , như một đồng nghiệp khai báo khi đi khám cùng BN 3131 tại Bệnh viện Gia Đình.

Tụ tập tại Thẩm mỹ viện Amida là tác nhân lây lan dịch Covid-19

Ngay khi có thông tin xuất hiện ca nhiễm tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida , lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã khẩn trương truy vết, khử khuẩn và khoanh vùng xét nghiệm hàng trăm trường hợp có liên quan. 45 ca dương tính với Covid-19 liên quan chùm ca bệnh này đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Khởi tố vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida ẢNH: NGUYỄN TÚ

Do vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết quá trình mở rộng điều tra xác định ổ dịch này là một trong những tác nhân lây lan dịch bệnh trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 29.4, UBND TP.Đà Nẵng có văn bản yêu cầu “tiếp tục hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trong trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng, chống Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định”.

Tuy nhiên, ngày 2.5, Thẩm mỹ viện quốc tế Amida tổ chức một buổi đào tạo với sự tham gia khoảng 50 nhân viên, người lao động , diễn giả. Những người này không mang khẩu trang , tập trung chật kín trong căn phòng nhỏ, không bảo đảm giãn cách và là tác nhân làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng.

“Buổi huấn luyện chính là tác nhân lây lan dịch bệnh, hành vi này phải được xử lý một cách thích đáng, làm gương để mọi người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

Ca Covid-19 thứ 37 tử vong: Bệnh nhân nam 34 tuổi bị chấn thương sọ não