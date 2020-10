Vì sao miền Trung xảy ra hàng loạt vụ sạt lở ?

Cần sớm di dời dân đến nơi an toàn Trả lời Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng thực tế kiểm tra công tác ứng phó thiên tai thời gian qua, bản đồ phân vùng cảnh báo sạt lở đất rất khó cho công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó tại địa phương. Cụ thể, bản đồ vẫn còn để ở diện quá rộng, trong khi địa phương cần khu trú ở diện hẹp, thành một điểm cụ thể thì chưa làm được. “Bản đồ nếu cảnh báo được cả vùng ấy có nguy cơ sạt lở thì rất khó chỉ đạo điều hành, nếu thực hiện theo, một lúc phải di dời cả vài xã thì không thể làm được. Bản đồ đã được đưa về địa phương nhưng vì điều kiện kinh tế xã hội, họ chưa thể lập tức di dời dân được nên có chuyện dù được cảnh báo nhưng chưa thể di dời”, ông Hiệp nói. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung hiện nay có diễn biến bất thường và bất ngờ, thậm chí nơi không nằm trong vùng cảnh báo vẫn xảy ra sạt lở. Dẫn chứng ở vụ sạt lở Đoàn 337 (Quảng Trị) thì điểm sạt lở ghi nhận cách đó 1,6 km. Gần đây nhất là 2 vụ sạt lở ở H.Nam Trà My (Quảng Nam) là những khu vực có địa chất ổn định từ vài chục đến cả trăm năm nay, trước đó không có những dấu hiệu hay được đánh giá là khu vực có nguy cơ sạt lở. Để phòng ngừa các vụ sạt lở đất, Bộ NN-PTNT và Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phải tổng rà soát, đánh giá về hiện trạng và nguy cơ sạt lở đất trong giai đoạn hiện nay. Đối với bản đồ phân vùng cảnh báo sẽ phải làm theo hướng khu trú lại các điểm nhỏ, chính xác hóa tối đa nhất có thể. Đối với khoảng vài trăm điểm có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét đã được thống kê đưa vào các chương trình, đề án di dân thì đề nghị cấp kinh phí sớm để triển khai đưa người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất, nguy hiểm đến nơi an toàn.

Phan Hậu