Vì sao nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Phạm Thị Hằng bị bắt giữ?

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, và nhiều cán bộ thuộc sở này để điều tra hành vi thông đồng với nhà thầu mua sắm thiết bị giáo dục

Bước đầu, Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an xác định, trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, bà Phạm Thị Hằng đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền thông đồng với Công ty CP thẩm định giá BTC Value và nhà thầu là Công ty CP sách - Thiết bị trường học Thanh Hóa để thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định của luật Đấu thầu , đặc biệt là 2 gói thầu cung cấp đồ dùng học tập giảng dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Tiếp đó, cũng trong năm 2020, Sở GD-ĐT Thanh Hóa làm chủ đầu tư gói thầu “Mua đồ dùng dạy học lớp 1 thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới năm học 2020 - 2021, vận chuyển, lắp đặt thiết bị”. Giá trị gói thầu là gần 87 tỉ đồng.

Ở gói thầu này, có 4 công ty trúng thầu (hình thức liên danh), gồm: Công ty CP sách - Thiết bị trường học Thanh Hóa, Công ty CP đầu tư Hoàng Đạo, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại xuất nhập khẩu Khang An, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Nam Hoa và Công ty CP thiết bị giáo dục - Khoa học kỹ thuật Long Thành.

ẢNH DO BỘ CÔNG AN CUNG CẤP

Những vi phạm trong đấu thầu các dự án giáo dục ở tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Công an điều tra. Đến ngày 16.7, C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa và một số đơn vị liên quan; đồng thời tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với 7 bị can có liên quan, để điều tra về tội “ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.