Vì sao ông Đoàn Ngọc Hải sáng nhận điều động, chiều từ chức ?

Có thể có hiện tượng chủ đầu tư chỉ đạo quy hoạch

Phần lớn nội dung trong 47 ý kiến chất vấn và 11 ý kiến tranh luận tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tập trung vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tín dụng đen cũng như trách nhiệm của ngành công an về đảm bảo an toàn xã hội.