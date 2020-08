Vì sao Thanh tra Hà Nội 'đục bỏ' sai phạm vụ mua chế phẩm Redoxy-3C ?

Ai phải chịu trách nhiệm ? Trao đổi với Thanh Niên , TS Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), cho rằng KLTT là một văn bản hành chính. Khi cơ quan hành chính thấy văn bản đó không phù hợp, thì có thể ra một văn bản khác thay thế. “Tuy nhiên, đối với vụ việc của TP.Hà Nội, KLTT trước thì nói có sai phạm, dù sai phạm này chỉ mang tính thủ tục, chưa hẳn là đúng với bản chất sự việc mà Bộ Công an đang làm, nhưng việc kết luận sau cắt bỏ toàn bộ phần sai phạm đó, là những điều bất thường cần phải làm rõ”, ông Minh nói. Cũng theo ông Minh, theo quy định pháp luật về thanh tra, chánh thanh tra là người ra quyết định thanh tra cũng như KLTT, phải chịu trách nhiệm cao nhất trước pháp luật và không có quy định nào phải xin ý kiến người đứng đầu để ra KLTT. “Như câu chuyện ở Hà Nội, dư luận đặt câu hỏi có hay không việc thanh tra bị can thiệp hay bị chỉ đạo để kết luận không đúng bản chất là có cơ sở, nhưng tôi cho rằng để làm rõ vấn đề này cần phải chứng minh. Tuy nhiên, điều này tôi cho là không dễ dàng bởi nhiều tình huống họ chỉ nói miệng với nhau chứ có văn bản đâu”, ông Minh nói. Về vấn đề thanh tra nói không nhưng công an phát hiện sai phạm, ai phải chịu trách nhiệm? Theo ông Minh, luật Phòng, chống tham nhũng quy định các cơ quan thanh tra, kiểm tra về cùng một nội dung mà không phát hiện ra, mà cơ quan khác vào cuộc phát hiện ra sai phạm, thì chính cơ quan thanh tra, kiểm tra trước đó phải chịu trách nhiệm. “Trên thực tế cũng cần phải thấy rằng đây là vấn đề gây ra tranh cãi, bởi thanh tra làm theo luật Thanh tra, điều tra làm theo luật Tố tụng. Thanh tra thì có thời hạn của thanh tra, bên cạnh đó nghiệp vụ cũng khác điều tra… Tuy nhiên, đối với chuyện xảy ra ở Hà Nội, cơ quan thanh tra đã làm ra nhưng lại bỏ qua, đó là tình huống khác”, ông Minh nói.