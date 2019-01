Viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an

Công bố quan điểm luận tội với 5 bị cáo nguyên là cán bộ cấp cao của Bộ Công an trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sáng 29.1, đại diện VKS cho rằng trong vụ án này, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) giữ vai trò chính, là người khởi xướng, chủ mưu và thực hiện hành vi phạm tội tích cực nhất.

Bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác (là tình báo viên, cán bộ của Tổng cục 5, Bộ Công an) và công ty bình phong của mình, chủ động yêu cầu, chi phối hành vi của các đồng phạm khác, đồng thời là người hưởng lợi toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn, trên 1.100 tỉ đồng.

VKS cho rằng, “bị cáo Vũ phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng", "quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình”, do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách (nguyên là Phó cục trưởng, Tổng cục 5, Bộ Công an) là người trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ đối với Vũ. Dù biết rõ mục đích của Vũ tại các dự án nêu trên không nhằm phục vụ hoạt động nghiệp vụ trong ngành Công an, nhưng Nguyễn Hữu Bách vẫn soạn thảo và tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục 5, lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành các văn bản tạo điều kiện hậu thuẫn cho Vũ thực hiện các hành vi phạm tội đối với 6 dự án nhà đất bất động sản, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1.100 tỉ đồng.