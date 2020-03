Viện kiểm sát trả hồ sơ vụ nguyên phó chánh án Nguyễn Hải Nam

Sau khi nhận hồ sơ vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác” đối với hai bị can Nguyễn Hải Nam ( 45 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (29 tuổi, nguyên giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM), Viện KSND TP.HCM cho biết đã trả hồ sơ về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để làm rõ một số vấn đề.

Lý do trả hồ sơ, Viện KSND TP.HCM yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM làm rõ 2 bị can trên có hành vi phạm tội hủy hoại tài sản hay bắt giữ người trái pháp luật hay không.