Viện KSND Nha Trang xin lỗi người bị oan trong vụ án 18 năm trước

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3.9.2001, tại bãi cây xanh thuộc thôn Phước Hạ (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) xảy ra vụ án " cố ý gây thương tích ". Sau khi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang ra quyết định khởi tố vụ án. Tháng 9.2001, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang quyết định khởi tố bị can đối với ông Thái Xuân Đàn về hành vi "cố ý gây thương tích".